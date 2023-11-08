В Австралии нашли «вымершую» ящерицу

Исследователи из Квинслендского музея и эксперты из Университета Джеймса Кука в Австралии заново открыли ящерицу, которая считалась вымершей на протяжении 42 лет. Лионского лугового полосатого сцинка в последний раз видели в 1981 году.

© Queensland Museum

Сцинки обитают в трещинах почвы. Такие укрытия помогают им спастись от жары и хищников. Ящерицы активны днем, добывая себе в пищу насекомых, но их очень сложно увидеть под густой травой.

Было известно только одно место обитания сцинков, и там активно пасся крупный рогатый скот. Ученые отправились в экспедицию по поиску пропавшего пресмыкающегося в апреле 2023 года. Они установили ловушки на участке площадью пять квадратных километров неподалеку от городка Маунт-Сюрприз, примерно в 300 км к югу от Кэрнса. В результате им удалось обнаружить трех сцинков, в том числе лионского лугового.

Малая численность и ограниченный ареал обитания сцинков делают сцинков уязвимым видом. Они страдают от изменений климата, засух, болезней. Между тем виды, подобные сцинкам, играют важную роль в экосистеме, сообщает The Daily Mail.

«Наше открытие показывает, что в таких частях Австралии, как луга и открытые лесные массивы, где пасется крупный рогатый скот, все еще может сохраняться важное биологическое разнообразие», – отметили участники исследования.