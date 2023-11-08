Ученые обнаружили тайный способ общения крыс

Ученые из Хайфского университета в Израиле пришли к выводу, что крысы издают ультразвуковой писк, находясь в компании сородичей, пишет New Scientist. По мнению ученых, таким способом грызуны выражают положительные эмоции.

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В своем исследовании ученые использовали недавно разработанные миниатюрные микрофоны — их поместили на носы крыс. Благодаря этому ученые смогли определить, когда и, предположительно, почему одна из крыс-участниц исследования издавала высокочастотные звуки.

Результаты оказались неожиданными: крысы использовали ультразвук не для общения друг с другом и не в ответ на какие-либо действия собратьев, «а просто от радости быть вместе».

«Мы думаем, что это не язык, а просто другой способ выразить счастье», — рассказал один из авторов исследования Шай Нецер.

Люди могут слышать «тревожные» писки, которые иногда издают взволнованные крысы, но звуки, издаваемые большинством грызунов, имеют частоты, значительно выходящие за пределы диапазона человеческого слуха (у взрослых он обычно достигает максимума в пределах 17 килогерц).

Ученые выяснили, что крысы издают пронзительные прерывистые писки (около 50 килогерц), когда они счастливы, и издают более низкие и длинные звуки (около 22 килогерц) в случае недовольства.

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