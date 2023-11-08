Российские океанологи выяснили, куда пропадает речная вода из Карского моря

Российские океанологи из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН в Москве выяснили, как действуют сезонные циклы опреснения Карского и других арктических морей на трассе Северного морского пути. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Российского научного фонда, поддержавшего данное исследование.

© Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН

В Карское море большую часть года поступает огромное количество пресной воды из крупнейших рек России — Оби и Енисея. Они формируют в акватории зону опреснения площадью до 250 тыс. квадратных километров. Однако в конце осени и начале зимы речной приток куда-то пропадает, а море вновь становится соленым. Концентрация соли — важный параметр, влияющий на прочность льда на Северном морском пути.

Как выяснили ученые, пресная вода из Оби и Енисея переносится подленными течениями в соседнее море Лаптевых. В результате к январю центральная часть Карского моря восстанавливает свою соленость. Открытие было сделано благодаря масштабным исследованиям параметров воды в весенне-зимние сезоны с 2021 по 2023 год с помощью измерительных зондов. Океанологи работали на ледоколах и плавучей станции, стоящей на якоре в проливе Вилькицкого между Карским морем и морем Лаптевых.