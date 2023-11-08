На спутнике Сатурна нашли ключевые «кирпичики» жизни

На спутнике Сатурна Энцеладе присутствуют химические вещества, необходимые для зарождения жизни. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные миссии «Кассини».

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Зонд «Кассини» завершил исследования системы Сатурна в 2017 году, но эксперты до сих пор работают с собранными им данными. Энцелад – шестой по размеру спутник Сатурна. Он покрыт толстым ледяным панцирем, под которым скрывается внутренний океан.

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Во время миссии приборы «Кассини» зафиксировали похожие на гейзеры струи воды, которые вырывались из трещин во льду. Анализатор космической пыли показал, что они содержат смесь летучих веществ, включая углекислый газ, водяной пар и монооксид углерода. Также были обнаружены незначительные количества молекулярного азота, простых углеводородов и сложных органических веществ.

Авторы нового исследования указали, что на Энцеладе присутствуют аммиак и неорганический фосфор. Они также учли коэффициент Рэнфилда – соотношение углерода, азота и фосфора, свидетельствующее о благоприятных для развития жизни условиях.

Согласно геохимическим расчетам, в океане Энцелада содержится высокий уровень неорганического фосфата. Также там присутствуют многочисленные элементарные составляющие земной жизни (углерод, азот, водород и кислород) и предшественники аминокислот. Эти вещества делают возможным поддержание метаногенеза – процесса, выполняемого земными археями на протяжении трех миллиардов лет.

Ученые разработали новую, более подробную модель метаногенов на Энцеладе, чтобы узнать, могут ли они выжить и процветать в его среде. Модель в значительной степени опиралась на коэффициент Рэнфилда. Результаты показали, что, несмотря на высокое содержание фосфора, общее соотношение веществ «может быть ограничивающим для клеток, подобных земным».

Избыток фосфора может быть связан с небольшой или метаболически медленной биосферой, которая не в состоянии эффективно перерабатывать это вещество. Но есть и другие причины возникновения дисбаланса. Так, неземные формы жизни могут реорганизовывать химические вещества совершенно иным способом.

Следующим шагом ученые называют исследование экосистем Энцелада в целом. При этом необходимо учитывать огромное количество факторов, таких как размер клеток, доступность питательных веществ, радиация, соленость, температура. Получить новые данные и найти ответ на вопрос, возможна ли жизнь на Энцеладе, позволят будущие космические миссии к спутнику Сатурна, сообщает Universe Today.