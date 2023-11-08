Samsung S23 и S23 Ultra сравнили по скорости работы

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason эксперт выяснил, существует ли какая-то разница в скорости открытия игр и приложений у Galaxy S23 и S23 Ultra.

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Модель Samsung Galaxy S23 оснащена 8 ГБ оперативной памяти, а S23 Ultra - 12 ГБ. При этом работают оба устройства на Snapdragon 8 Gen 2.

Логотипы при запуске появились на обоих смартфонах одновременно. Но, как ни странно, чуть быстрее загрузился в итоге S23. Правда, разница составила всего 1 секунду.

Набиратель номера, настройки открылись на S23 и S23 Ultra в одно и то же время. Приложение Amazon, однако, чуть быстрее загрузилось на Galaxy S23.

Tech Reason