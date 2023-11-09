В SMS-мессенджере Google можно будет создать подробные профили

В Google Messages появится новая долгожданная (кем-то определенно) функция «Профили». В последней бета-версии (20231106_01_RC00) пользователи смогли создать профиль со своим именем и фотографией.

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Хотя в настоящее время неясно, связана ли эта функция с RCS (Rich Communication Services) или Google управляет ею самостоятельно, она является интересным дополнением к платформе обмена сообщениями.