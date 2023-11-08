Американские ученые описали жившего под землей динозавра

Палеонтологи Музея естественных наук Северной Каролины (США) раскрыли «сверхспособности» у ранее известного вида динозавров. Новые данные показали, что он мог жить под землей.

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Динозавры Thescelosaurus neglectus обитали на Земле в позднемеловую эпоху, незадолго до того, как падение астероида вызвало глобальную катастрофу и массовое вымирание. В начале 1990-х годов ученые раскопали хорошо сохранившиеся останки существа, которому присвоили имя Вилло. Первоначальные исследования не выявили каких-либо интересных особенностей у этого динозавра.

Но 30 лет спустя окаменелости вновь проанализировали с помощью современных технологий. Компьютерная томография помогла ученым выявить скрытые детали и реконструировать мягкие ткани головы.

Результаты показали, что Вилло обладал чрезвычайно развитыми обонятельными луковицами. Они были больше, чем у всех остальных известных динозавров, и напоминали луковицы ныне живущих аллигаторов, способных учуять каплю крови за несколько километров.

Ученые предположили, что динозавр использовал исключительно острый нюх, чтобы находить закопанные в земле коренья и клубни. У него также было необычайно хорошо развито чувство равновесия, помогавшее точно определять положение тела в трехмерном пространстве. Обе черты характерны для роющих животных, много времени проводящих под землей.

Слух у Thescelosaurus neglectus оказался слабо развит. Он мог распознавать всего 15% частот, доступных людям. Лучше всего он воспринимал низкочастотные звуки, которые по диапазону совпадали с рыком тираннозавра. Кроме того, он обладал маленьким размером мозга. Это также типично для подземных видов.

Ученые отметили и мощные конечности Вилло, удобные для рытья почвы. Предыдущие исследования показали, что динозавр достигал 3,6 метров в длину и весил при этом 340 кг, сообщает Scientific Reports.