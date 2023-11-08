Шельфовые ледники Северной Гренландии резко уменьшились в объеме

Шельфовые ледники на севере Гренландии уменьшились в объеме более чем на 35% по сравнению с их состоянием на 1978 год. Это установили европейские специалисты.

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По их словам, это может стать причиной резкого роста уровня моря в ближайшие десятилетия из-за сползания сухопутных ледников в океан, передает Nature Communications.

“Ледники северной Гренландии имеют достаточный объем и массу для того, чтобы увеличить уровень моря на 2,1 м. Пока они остаются стабильными из-за того, что шельфовые ледники удерживают их от сползания в море”, – заявили ученые из Гренобльского университета во Франции.