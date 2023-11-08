Шельфовые ледники Северной Гренландии резко уменьшились в объеме

NC: шельфовые ледники Северной Гренландии уменьшились в объеме более чем на 35%
Шельфовые ледники на севере Гренландии уменьшились в объеме более чем на 35% по сравнению с их состоянием на 1978 год. Это установили европейские специалисты.
По их словам, это может стать причиной резкого роста уровня моря в ближайшие десятилетия из-за сползания сухопутных ледников в океан, передает Nature Communications.
“Ледники северной Гренландии имеют достаточный объем и массу для того, чтобы увеличить уровень моря на 2,1 м. Пока они остаются стабильными из-за того, что шельфовые ледники удерживают их от сползания в море”, – заявили ученые из Гренобльского университета во Франции.
Стоит отметить, что они изучили состояния восьми крупнейших шельфовых ледников, которые окружают северную часть Гренландии. Пока эти ледовые массивы считаются относительно стабильными, если сравнивать с их южными соседями, которые активно уменьшаются в площади и объеме в последние десятилетия и теряют вдвое-втрое больше массы, чем северные ледники.