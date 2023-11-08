Опубликованы первые снимки космического телескопа «Евклид»

Ученые опубликовали первые снимки, сделанные телескопом «Евклид» Европейского космического агентства (ЕКА). На них запечатлены как хорошо известная астрономам туманность, так и неизвестные ранее галактики на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли.

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Туманность Конская голова, также известная как Барнард 33, находится на расстоянии 1375 световых лет от нас. На самом деле «голова» представляет собой темные облака под ультрафиолетовым излучением, исходящим от звезды Сигма Ориона. Телескоп смог создать полное изображение всего за час благодаря широкому объективу.

Шаровое скопление NGC 6397 находится на расстоянии 7800 световых лет, но все еще входит в галактику Млечный Путь. Оно состоит из нескольких сотен тысяч звезд, удерживаемых вместе силой тяжести. «Евклид» стал первым телескопом, который смог охватить все скопление и отличить слабые звездные объекты во внешних областях от других источников.

Также ученые получили изображения неправильной карликовой галактики NGC 6822, расположенной примерно в 1,6 миллионах световых лет от Земли, спиральной галактики IC 342, скрытой за диском Млечного Пути, и скопления Персея, куда входит тысяча галактик.

«На заднем плане есть еще более 100 000 галактик, расположенных примерно в 10 миллиардах световых лет от нас. Многие из них ранее не были обнаружены», – сообщили в ЕКА.

ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA