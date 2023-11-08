Apple приостановила разработку новых версий ОС из-за ошибок в коде

Американская технологическая компания Apple приостановила разработку новых версий операционных систем (ОС) для своих устройств, чтобы исправить ошибки в коде. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, это решение было принято, чтобы "сохранить стандарты качества" на фоне "частых проблем в свежих версиях ОС". Вместо того, чтобы добавлять в них новые функции, инженеры компании займутся исправлением недостатков и улучшением производительности существующих ОС. В частности, задержка коснется ОС iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15, первый этап разработки которых уже завершился. Кроме того, она затронет обновленную версию ОС для "умных" часов Apple Watch - watchOS 11 и гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro - VisionOS, а также обновления текущей версии ОС iOS 17.

Как отмечает агентство, во время предварительного тестирования новых вариантов ОС, которые должны были быть выпущены в следующем году, специалисты обнаружили "слишком много ошибок". Подобные проблемы вызваны тем, что специалистам компании необходимо согласовать работу большого количества различных систем и устройств, которые должны работать в рамках одной экосистемы.

"Эта проблема [касается] 10 тыс. человек, которые пишут код и "ломают" ОС", - сообщил источник агентства.