Apple работает над уникальным аккумулятором

Согласно новым слухам, Apple изучает новые технологии производства аккумуляторов, чтобы повысить автономность и долговечность будущих устройств.

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По данным ETnews, Apple работает над совершенно новой конструкцией аккумулятора, активно участвуя в разработке материалов. Компания стремится создать новый состав сырья, включающий никель, кобальт, марганец и алюминий, для улучшения катодных материалов аккумуляторов. Одной из ключевых задач является значительное увеличение содержания кремния в батареях, что может привести к увеличению ёмкости и сокращению времени зарядки.

Традиционно использование кремния в батареях было проблематичным из-за его склонности к расширению во время зарядки и разрядки. Тем не менее Apple, похоже, решила эту проблему, хотя конкретные детали остаются нераскрытыми.

Кроме того, в рамках своих текущих исследований Apple изучает потенциал углеродных нанотрубок (УНТ) в качестве проводящего материала для дальнейшего улучшения производительности аккумуляторов. Хотя подробности этого исследования пока не раскрываются, использование УНТ потенциально может произвести революцию в технологии производства аккумуляторов в будущем.