Google Chrome научился показывать «тяжелые» сайты

В популярном браузере Google Chrome заработала новая функция, предупреждающая пользователей о количестве используемой оперативной памяти (ОЗУ) каждой вкладкой. Об этом сообщает портал 9To5Google.

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Нововведение позволяет контролировать потребление оперативной памяти каждой открытой вкладкой в браузере, что должно помочь пользователям избежать замедления компьютера и сбоев в работе системы.

Функция называется Memory Usage (рус. — используемая память). Она оформлена в виде всплывающего окна с информацией о потребляемом объеме ОЗУ, используемом вкладкой. Проверить эти данные можно при наведении курсора на каждую вкладку.

9to5mac.com

Благодаря Memory Usage пользователь может определить, какие из открытых страниц больше всего потребляют ресурсы устройства, и закрыть их, если они не нужны. Это освободит ОЗУ и повысит общую производительность компьютера.