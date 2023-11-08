Google Chrome научился показывать «тяжелые» сайты
В популярном браузере Google Chrome заработала новая функция, предупреждающая пользователей о количестве используемой оперативной памяти (ОЗУ) каждой вкладкой. Об этом сообщает портал 9To5Google.
Нововведение позволяет контролировать потребление оперативной памяти каждой открытой вкладкой в браузере, что должно помочь пользователям избежать замедления компьютера и сбоев в работе системы.
Функция называется Memory Usage (рус. — используемая память). Она оформлена в виде всплывающего окна с информацией о потребляемом объеме ОЗУ, используемом вкладкой. Проверить эти данные можно при наведении курсора на каждую вкладку.
Благодаря Memory Usage пользователь может определить, какие из открытых страниц больше всего потребляют ресурсы устройства, и закрыть их, если они не нужны. Это освободит ОЗУ и повысит общую производительность компьютера.
Данная функция до этого была замечена в бета-версиях Google Chrome. Теперь она стала доступна для всех пользователей в стабильной версии Google Chrome 119, которая начала распространяться в ноябре 2023 года.