Samsung Galaxy S24 Ultra получит тончайшие рамки вокруг дисплея

Samsung готовит к выпуску новый флагман — Galaxy S24 Ultra. Новинка обещает стать близкой к эталону дизайна среди смартфонов.

© Ferra.ru

Инсайдер Ice Universe поделился фотографией защитного стекла новинки, демонстрирующей крайне тонкие рамки экрана, одинаковые со всех сторон. Это подтверждает стремление компании к созданию устройства с максимально погружающим визуальным опытом.

Согласно утечке, новый Galaxy S24 Ultra поразит своим внешним видом.

«Реальный смартфон выглядит великолепно, даже лучше, чем я ожидал», - отмечает инсайдер.

Симметричная черная рамка и уменьшенное отверстие для фронтальной камеры, немного смещенное вниз, придают устройству особенный шарм.

Weibo

Ожидается, что новая линейка Samsung Galaxy S24 будет представлена в начале следующего года.