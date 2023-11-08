Для macOS вышла официальная версия настольного WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp порадовали пользователей возможностью прямой установки настольной версии приложения для macOS. Десктопная версия доступна для загрузки в магазине приложений для компьютеров Mac App Store.

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Справедливости ради стоит отметить, что настольная версия была доступна и раньше, но только с сайта мессенджера. И время от времени требовалось сканирование QR-кода для синхронизации мессенджера на смартфоне и компьютере.

Теперь эта проблема решена: QR-код нужно будет сканировать только один раз при установке из App Store. К тому же это даёт WhatsApp дополнительные инструменты внутренней безопасности в экосистеме продуктов Apple.

Если вы устанавливаете WhatsApp для macOS впервые, нужно проделать следующие шаги: