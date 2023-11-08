Ученые обнаружили опасный для людей вид змей

В Мьянме исследователями обнаружен новый вид рептилий, опасный для человека, информирует научный журнал Zootaxa. Найденная в центральной и южной частях Мьянмы змея, получившая название ямкоголовая гадюка Уца, или Trimeresurus uetzi, вырабатывает гемотоксичный яд, разрушающий эритроциты и вызывающий дегенерацию органов.

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Герпетолог Гернот Фогель указывает, что данный вид представляет серьезную угрозу для людей, хотя яд змей родственных ей видов не является летальным. В ряде районов Мьянмы ямкоголовая гадюка Уца нередко первой атакует в джунглях человека.

Ученые идентифицируют рептилию как новый вид из-за своеобразного зеленого цвета глаз и тела, а также «гораздо более коротких» и «сильно раздвоенных» гениталий у самцов. В то же время Фогель особо выделил, что раздвоенный пенис не такая уж редкость для змей.

«Понятия не имею, есть ли от него какая-то польза, отметил он. Возможно, так рептилиям удобнее спариваться на деревьях и кустах, но не уверен, что есть конкретная причина».

В 2021 году, до официального признания вида, специалисты проанализировали подтвержденные или потенциальные поражения от этой змеи в Мьянме. Оно подтвердило, что у многих пациентов фиксировались отеки и проблемы со свертыванием крови. В 21 случае из 355 укушенных лечили от острой почечной недостаточности, а одного пациента пришлось направить на диализ.