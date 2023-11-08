Apple выпустила новые версии iOS и watchOS с исправлением багов

Apple выпустила новые версии своего программного обеспечения для iPhone, Apple Watch и компьютеров Mac. В них были исправлены проблемы, на которые жаловались пользователи, сообщает портал GSMArena.

Среди исправлений, внесенных в iOS 17.1.1, — устранение ошибки, из-за которой на некоторых iPhone 15 после использования беспроводной зарядки в автомобилях не работал NFC-модуль, отвечающий за Apple Pay и другие функции. Также были исправлены другие проблемы.

Для Apple Watch компания выпустила watchOS 10.1.1, в которой решен баг с повышенным расходом аккумулятора в некоторых моделях часов. Ранее пользователи жаловались, что аккумуляторы их устройств разряжаются всего за несколько часов.

Также обновление macOS 14.1.1 стало доступно на компьютерах Apple. В новой прошивке устранена ошибка, из-за которой новые MacBook Pro с чипом M3 не могли обновиться до актуальной версии macOS Sonoma.