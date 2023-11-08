Эксперт озвучил последствия предоставления доступа к микрофону приложениям
Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов заявил, что предоставление приложениям доступа к микрофону может привести к неприятным последствиям. В беседе с радио Sputnik он отметил, что программы могут собирать и передавать голосовые данные третьим лицам.
Ульянов отметил, что обычно это указывается в лицензионном соглашении, однако многие дают доступ к микрофону, не читая этот документ. После этого данные начинают собираться в фоновом режиме. Эксперт посоветовал давать разрешение только тем приложениям, которые не могут без этого работать. Кроме того, важно доверять программе и ее разработчикам.
«Если у вас есть какие-то сомнения, лучше ограничить возможности программы», — подчеркнул Ульянов.
Он добавил, что в большинстве случаев пользователю смартфона не вредит собираемая разработчиком информация, поскольку данные обезличивают. В дальнейшем их используют для улучшения работы программы и целевой рекламы. При этом нельзя исключать, что записи попадут в руки злоумышленников, что чревато неприятными последствиями — например, попытками шантажа или мошенничества со стороны преступников.