Получено новое соединение с переключаемыми магнитными свойствами

«Мы подбираем окружение атома кобальта из различных органических молекул, чтобы новое соединение обладало оптимальными магнитными характеристиками, такими как быстрое переключение, остаточная намагниченность, устойчивость к влаге и кислороду воздуха. В данной работе мы впервые показали принципиальную возможность использования новой органической молекулы, одновременно содержащей атомы азота и кислорода, для конструирования молекулярных магнитов. Насколько нам известно, до начала нашей работы никто не использовал подобные вещества для синтеза мономолекулярных магнитов. Физические параметры нового соединения пока не рекордные, но зато оно устойчиво на воздухе, в отличие от большинства рекордсменов», — сообщил кандидат химических наук Дмитрий Ямбулатов, старший научный сотрудник Лаборатории химии координационных полиядерных соединений ИОНХ РАН.