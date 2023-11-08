Google закрыла в Android 37 уязвимостей

Google выпустила ноябрьский набор патчей для мобильной операционной системы Android, в котором разработчики устранили 37 уязвимостей. Среди них есть и критическая брешь.

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Первая часть патчей (2023-11-01 security patch level) закрывает 15 уязвимостей в системных компонентах Framework и System.

«Наиболее опасная среди выявленных и пропатченных брешей — критическая дыра в System, которая может привести к раскрытию информации», — пишет Google в заметках.

Этот баг получил идентификатор CVE-2023-40113 и затрагивает версии Android 11, 12, 12L и 13. К слову, в System устранили ещё шесть проблем, получивших высокую степень риска.

Помимо одной критической, в наборе 2023-11-01 security patch level закрываются ещё 14 уязвимостей со статусом «high severity». Они могут привести к повышению привилегий, раскрытию информации и отказу в обслуживании (DoS).