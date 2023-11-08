В ноябре Google закрыла в Android 37 уязвимостей, одна — критическая
Google выпустила ноябрьский набор патчей для мобильной операционной системы Android, в котором разработчики устранили 37 уязвимостей. Среди них есть и критическая брешь.
Первая часть патчей (2023-11-01 security patch level) закрывает 15 уязвимостей в системных компонентах Framework и System.
Этот баг получил идентификатор CVE-2023-40113 и затрагивает версии Android 11, 12, 12L и 13. К слову, в System устранили ещё шесть проблем, получивших высокую степень риска.
Помимо одной критической, в наборе 2023-11-01 security patch level закрываются ещё 14 уязвимостей со статусом «high severity». Они могут привести к повышению привилегий, раскрытию информации и отказу в обслуживании (DoS).
Вторая часть набора патчей — 2023-11-05 security patch level — устраняет 22 бага в компонентах Arm, MediaTek и Qualcomm. Кроме того, Google выкатила обновления ядра ОС для версий Android с 11 по 13.