Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил в интервью «Парламентской газете», что российские видеохостинги не смогут составить конкуренцию YouTube до 2028 года. Газета отмечает, что до этого момента блокировок YouTube не ожидается.

Горелкин считает, что российский сервис RuTube мог бы стать полноценным конкурентом YouTube, но «менеджеры стали развивать его по другой модели».

«YouTube и технологически, и идеологически встроился в рунет, построил самую масштабную сеть доставки контента, внедрил постмодерацию и вообще выиграл по качеству», — подчеркнул депутат.

Россия, по мнению Горелкина, «в свое время этот рынок потеряла». Теперь у РФ не осталось выбора и в стране необходимо развивать альтернативы YouTube, подчеркнул депутат.

«YouTube для многих наших граждан стал фактически вторым телевизором и активно используется в том числе в информационной войне», — отметил он.

По мнению депутата, «выстрелить» в России должен либо RuTube, либо VK-видео, а потребуется на это не меньше пяти лет.

На вопрос «Парламентской газеты», заблокируют ли YouTube, если один из российских сервисов получит достаточное развитие, Горелкин, ответил, что это не вопрос депутатских полномочий — блокировками заведует Роскомнадзор.