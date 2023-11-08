Хакеры научились прятать вирусы в Google Календарь

Эксперты по кибербезопасности обнаружили новую угрозу, и на этот раз она касается одного из самых популярных приложений для планирования — Google Календаря.

© Unsplash

Специалисты поискового гиганта предупреждают, что хакеры могут использовать сервис для тайной передачи команд вредоносному ПО, установленному на компьютере.

Тактика заключается в маскировке команд для «управления и контроля» вредоносного ПО под легитимные процессы, что затрудняет их обнаружение.

В прошлом хакеры уже использовали облачные сервисы вроде Dropbox и Amazon Web Services для этих целей, а теперь в список потенциальных инструментов добавился Google Календарь.

Согласно отчёту, исследователь кибербезопасности под псевдонимом MrSaighnal опубликовал методику, которая позволяет использовать Google Календарь как систему команд и управления.

Вредоносное ПО может регулярно подключаться к аккаунту сервиса, извлекать и выполнять команды, заложенные в описании событий календаря.