В России начались продажи аналога батареек Duracell

В новых экономических реалиях России, где многие зарубежные компании приостановили свою деятельность, на рынке появляются новые игроки, готовые занять освободившиеся ниши.

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Одним из таких новаторов стала компания Opticell, которая объявила о старте продаж своих батареек на территории России, замещая популярные бренды Duracell и Energizer.

С 6 ноября 2023 года продукция Opticell стала доступна в крупных розничных сетях, включая строительные гипермаркеты OBI, сети бытовой техники DNS, магазины «Все Инструменты», а также на маркетплейсе Ozon и в сетях товаров для детей, включая «Детский Мир» и «Бубль Гум».

Производство батареек Opticell осуществляется на высокотехнологичных площадках и отвечает мировым стандартам качества и долговечности.