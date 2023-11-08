Google Pixel 8 стал одним из лучших камерофонов в мире

В мире камерофонов произошло знаменательное событие: Google Pixel 8, обладая всего двумя камерами, ворвался в топ-10 лучших устройств по версии авторитетного рейтинга DxOMark.

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Эксперты оценили фото- и видеовозможности новинки в 148 баллов, что позволило аппарату занять девятое место, опередив даже своего предшественника Pixel 7 Pro и уступив лишь Huawei Mate 50 Pro.

Среди достоинств камеры Pixel 8 отмечаются точная цветопередача кожи, широкий динамический диапазон и превосходная передача текстур. Кроме того, устройство демонстрирует быстрый автофокус и эффективную стабилизацию видео.

Однако не обошлось и без недостатков: иногда снимки могут быть недоэкспонированными, а при серийной съёмке, в условиях низкой освещённости или при контровом свете могут появляться шумы. Также наблюдается снижение детализации при использовании зума.