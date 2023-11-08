2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

В 2023 году в мире будет жарче, чем в любой другой год за всю историю наблюдений. Об этом заявили ученые перед знаменательным климатическим саммитом Cop28, который состоится в этом месяце.

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"Мы можем с почти уверенностью сказать, что 2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений, и в настоящее время температура на 1,43°С выше среднего доиндустриального уровня", - сказала Саманта Берджесс, заместитель директора Службы по изменению климата Copernicus ("Коперник").



"Ощущение безотлагательности амбициозных действий по борьбе с изменением климата в преддверии Cop28 никогда не было таким высоким", - добавила эксперт.

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Ученые обнаружили, что прошлый месяц стал стал самым жарким октябрем за всю историю наблюдений: температура на 1,7°C превышала среднюю температуру октября конца 1800-х годов. При этом средняя глобальная температура с января по октябрь 2023 года была самой высокой за всю историю наблюдений, превзойдя средний показатель за 10 месяцев 2016 года - текущего рекордсмена самого жаркого года, на 0,1°C.

Рекордная жара в прошлом месяце ошеломила ученых. Они полагают, что экстремальные температуры были вызваны мощной смесью загрязнения парниковыми газами, возвращением естественного режима погоды Эль-Ниньо и рядом других факторов, включая снижение уровня загрязнения серой и извержение вулкана в Тонге. Сжигая ископаемое топливо и разрушая природу, в атмосферу были выброшены удерживающие тепло газы, которые со времен промышленной революции подняли температуру планеты на 1,2°C. Ученые обнаружили, что глобальная температурная аномалия в октябре 2023 года была второй по величине за все месяцы в наборе данных, уступая лишь показателю, достигнутому месяцем ранее.

"Тот факт, что мы наблюдаем этот рекордно жаркий год, означает рекордные человеческие страдания", - сказала Фридерика Отто, ученый-климатолог из Имперского колледжа Лондона.