В России изобрели новый вид макарон

«Тритикале относится к нетрадиционным видам растительного сырья, наиболее перспективным для расширения ассортимента продуктов здорового питания, а также для изготовления пищевых добавок функционального назначения. Зерно тритикале превосходит пшеницу и рожь по содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, биологически активных веществ. Разработанный нами способ получения муки для макаронных изделий из зерна тритикале обладает промышленной применимостью и может быть реализован на любом мукомольном заводе или фермерских хозяйствах», — рассказал автор запатентованной технологии, доцент кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Росбиотеха Роман Кандроков.

В университете отметили, что, согласно данным ВЦИОМ, макароны — один из наиболее популярных продуктов у россиян. Они есть в рационе 80 процентов семей. В то же время российский рынок макарон растет с каждым годом. В 2023 году его объем увеличился на 38 миллиардов рублей и достиг рекордных показателей в истории.