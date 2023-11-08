Тюлени показали ученым неизвестный антарктический каньон

Как пишет научный журнал Communications Earth & Environment, морские карты большинства регионов отображают лишь приблизительную глубину и часто пропускают целые подводные горы или каньоны. Ученые решили для исследования глубин использовать тюленей.

Группа исследователей установила gps-маячки на морских слонов и тюленей Уэдделла. Ученые уже много лет размещают трекеры на этих морских млекопитающих, которые обитают возле Антарктиды, таким образом собирая данные о температуре и солености океана.

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Для нового исследования ученые сравнили данные о местоположении и глубине этих погружений с некоторыми, менее подробными картами морского дна. Они обнаружили места, где тюлени ныряли глубже, чем это было возможно согласно картам, а это означало, что существующие оценки глубины были неточными.

В заливе Винсеннес в восточной Антарктиде тюлени помогли ученым найти большой скрытый подводный каньон, погружающийся на глубину более 1,5 км. Австралийское исследовательское судно под названием RSV Nuyina позже измерило точную глубину каньона с помощью сонара, и исследователи предложили назвать свою находку Каньон Мирунга-Нуйина — в честь корабля и участвовавших в обнаружении морских слонов из рода Mirounga.

«Тюлени обнаружили каньон, и корабль подтвердил это», — рассказал Клайв Макмахон, исследователь Интегрированной системы морских наблюдений в Австралии и соавтор нового исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment .

Но тюлени не могут составить карту всего дна океана. Трекеры, использованные в исследовании, могли определить географическое местоположение тюленя только в пределах 3 км, что позволяет получать полезные данные, но не совсем высокой точности. Плюс, поскольку тюлени не всегда ныряют на дно океана, они могут указать только то место, где дно глубже, чем на существующих картах, но не обязательно максимальную глубину.

Макмахон отмечает, что ученые могли бы улучшить эти данные, используя более точные GPS-трекеры и анализируя схемы ныряния тюленей, чтобы определить, достигли ли они морского дна или просто остались в толще воды и потом развернулись к поверхности.