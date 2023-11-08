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В сельских школах Казахстана подключат Starlink

В пресс-службе правительства Казахстана заявили, что власти республики в тестовом режиме подключили 10 сельских школ к интернету по технологии Starlink американской компании SpaceX. Об этом сообщает ТАСС.

В сельских школах Казахстана подключат Starlink
© Starlink

В заявлении утверждается, что в октябре 2023 года в тестовом режиме было подключено 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink компании SpaceX. В пресс-службе добавили, что скорость передачи данных таким способом достигает 200 Мбит/с.

В публикации отмечается, что в общей сложности к Starlink планируется подключить две тысячи образовательных учреждений в отдаленных населенных пунктах Казахстана.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что его спутниковый интернет-бизнес Starlink вышел на уровень безубыточности.

29 октября Маск в социальной сети Х под постом министра связи Израиля о том, что палестинское движение ХАМАС будет использовать Starlink для «террористической деятельности» заявлял, что ни один из терминалов спутниковой связи сети Starlink не пытался осуществить подключение из сектора Газа.

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