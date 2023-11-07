Астрономы обнаружили самую древнюю черную дыру

Отмечается, что открытие получилось сделать с помощью космических телескопов ведомства — рентгеновской обсерватории Chandra и телескопа имени Джеймса Уэбба. Самую древнюю черную дыру обнаружили в галактике UHZ1 в направлении галактического скопления Abell 2744, которая находится на расстоянии 3,5 миллиардов световых лет. При этом сама галактика расположена в 13,2 миллиардах световых лет от Земли, что соответствует времени существования Вселенной.

В результате наблюдений астрономы установили, что черная дыра уже на раннем этапе формирования была гигантской. Они оценили ее массу между 10 и 100 миллионами масс Солнца. Данное наблюдение противоположно изучаемым до сих пор сверхмассивным черным дырам в окрестностях Млечного Пути, которые имели массу лишь в десятые доли процента от массы родительских галактик. Несмотря на это, открытие согласуется с предсказаниями профессора астрономии Йельского университета Приямвады Натарян, по которому сверхмассивные черные дыры образуются в результате коллапса большого облака газа.