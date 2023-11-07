Эксперт заявил, что в будущем магнитных бурь станет больше

«В точности это предсказать невозможно. Может за двое-трое суток. Столько времени нужно облаку протонов, чтобы достичь Земли. Скорость от 200 км в секунду до 400 и даже больше. Тогда можно понять, попадает этот сгусток в Землю или промахивается», — заявил он.