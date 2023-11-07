Эксперт заявил, что в будущем магнитных бурь станет больше
Сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что в будущем количество магнитных бурь увеличится. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
Эксперт уточнил, что летом 2023 года Земля приблизилась к пику воздействия солнечной активности. Эйсмонт предупредил, что в дальнейшем солнечные бури будут происходить всё чаще — метеочувствительным людям стоит избегать волнений в периоды магнитных бурь, чтобы избежать проблем с сердцем.
При этом он также подчеркнул, что предсказать появление магнитных бурь в точности попросту невозможно.
«В точности это предсказать невозможно. Может за двое-трое суток. Столько времени нужно облаку протонов, чтобы достичь Земли. Скорость от 200 км в секунду до 400 и даже больше. Тогда можно понять, попадает этот сгусток в Землю или промахивается», — заявил он.
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