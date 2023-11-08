В атмосфере Венеры впервые напрямую обнаружили атомарный кислород

Немецкие астрономы впервые напрямую обнаружили следы атомарного кислорода в освещенных и затененных регионах атмосферы Венеры, что подтвердило результаты непрямых замеров, проведенных в конце 1970-х годов советскими зондами программы "Венера" и в 2009 году европейской миссией Venus Express. Результаты замеров были опубликованы в статье в журнале Nature Communications.

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"Атомарный кислород традиционно считается одним из ключевых компонентов термосферы и мезосферы Венеры, однако до настоящего времени все известные свидетельства его существования были получены непрямым путем. Мы впервые напрямую обнаружили его в атмосфере дневной и ночной стороны Венеры при помощи терагерцового спектрометра upGREAT", - говорится в исследовании.

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Данное открытие было совершено группой немецких астрономов под руководством директора Института оптических сенсорных систем в Берлине (Германия) Гейнца-Вильгельма Хюберса при анализе данных, которые были собраны американской воздушной обсерваторией SOFIA на базе специализированной версии Boeing 747. На борт этого самолета ученые установили разработанный ими спектрометр upGREAT, способный улавливать и анализировать свойства пучков терагерцовых лучей.

Подобные колебания, как объясняют исследователи, вырабатываются многими атомами и молекулами, присутствующими в атмосферах планет Солнечной системы, что позволяет изучать их химический состав. Исследователи воспользовались этой особенностью upGREAT для поисков следов атомарного кислорода в разных регионах атмосферы Венеры, в которых он предположительно играет важную роль в круговороте угарного и углекислого газа и их взаимодействиях с ультрафиолетовым излучением Солнца. Возможные следы атомарного кислорода в атмосфере Венеры были в далеком прошлом обнаружены советскими миссиями "Венера-11" и "Венера-12" и европейским зондом Venus Express.

Проведенные при помощи upGREAT замеры подтвердили, что атомарный кислород действительно присутствует в атмосфере Венеры как минимум в 17 разных регионах планеты, часть из которых была расположена на ее освещенной стороне, а другие - на том полушарии Венеры, которое в момент замеров находилось в тени Солнца. Основные запасы кислорода были сосредоточены на высоте примерно в 100 км от поверхности Венеры, между двумя крупнейшими прослойками ее воздушной оболочки, которые обладают разными физическими свойствами и которые вращаются в противоположные стороны.