В новых компьютерах Apple обнаружили странную особенность

Первые получатели новых MacBook Pro и iMac на базе чипов M3 жалуются на то, что новые компьютеры Apple невозможно обновить до актуальнейшей версии macOS Sonoma 14.1. Об этом сообщает издание MacRumors.

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По данным MacRumors, проблема затрагивает некоторые MacBook Pro и iMac. Они поставляются с предустановленной macOS Ventura 13.5. При попытке скачать на них обновление система выдает уведомление о том, что на этом компьютере установлена самая актуальная версия macOS.

С чем связана данная проблема, неизвестно. Однако MacRumors отмечает, что данная ошибка указывает как минимум на то, что производство новых MacBook Pro и iMac стартовало летом 2023 года, когда вышла macOS Ventura 13.5.

Независимый исследователь программного обеспечения Николас Альварес написал на форуме MacRumors, что единственным способом установки macOS Sonoma 14.1 на новые компьютеры Apple является загрузка ПО с внешнего накопителя памяти. Для этого придется воспользоваться программой Install Assistant.