YouTube тестирует новые ИИ-инструменты для видео

Для того чтобы пользователям было легче участвовать в дискуссии, искусственный интеллект обобщает большое количество комментариев к видео в «темы». Авторы роликов могут использовать инструмент, чтобы быстрее перейти к обсуждению высказываний к своим видео или черпать вдохновение для создания нового контента на основе того, что обсуждает их аудитория. Удалять можно отдельные комментарии, но не сами «темы». Они формируются только из опубликованных замечаний.