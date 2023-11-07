В «Роскосмосе» назвали следующую для освоения цель после Луны

Следующей целью для освоения после Луны может стать Марс и его спутники. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев . Его слова приводит «РИА Новости».

«Марс или его спутники будут следующей точкой», — сказал Крикалев.

По его словам, освоение Луны на данный момент является приоритетной программой и «промежуточным шагом» перед полетом людей к другим планетам, поскольку именно на естественном спутнике Земли намерены отработать технологии, необходимые для этого.