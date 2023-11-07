Telegram-канал Павла Дурова установил рекорд
Англоязычный Telegram-канал Павла Дурова установил рекорд по скорости набора подписчиков. На это обратила внимание редакция Telegram-канала «Апдейт».
За последние 24 часа число подписчиков основателя Telegram Павла Дурова выросло на более чем 300 тыс. человек, что, как пишет «Апдейт», является рекордом для мессенджера за все время его существования. Резкий всплеск подписчиков спровоцировал анонс розыгрыша 10 тыс. подписок Telegram Premium, продолжительностью шесть месяцев. Согласно заявлению Дурова, он потратил на это около $200 тыс. (примерно 18,5 млн руб. по курсу на 7 ноября 2023 года).
«Сейчас на его [Павла Дурова] канал подписано 1,1 млн подписчиков. До розыгрыша было примерно 770 тыс.», – пишет «Апдейт».
Недавно, 6 ноября 2023 года, в Telegram появился встроенный инструмент проведения розыгрышей. Павел Дуров анонсировал масштабную раздачу подписок Telegram Premium для рекламы новой функции. Результаты розыгрыша будут объявлены 13 ноября 2023 года, в 19:00.
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