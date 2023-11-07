Telegram-канал Павла Дурова установил рекорд

За последние 24 часа число подписчиков основателя Telegram Павла Дурова выросло на более чем 300 тыс. человек, что, как пишет «Апдейт», является рекордом для мессенджера за все время его существования. Резкий всплеск подписчиков спровоцировал анонс розыгрыша 10 тыс. подписок Telegram Premium, продолжительностью шесть месяцев. Согласно заявлению Дурова, он потратил на это около $200 тыс. (примерно 18,5 млн руб. по курсу на 7 ноября 2023 года).