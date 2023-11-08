Почему листья меняют цвет осенью

Яркие падающие листья — пожалуй, один из самых знаковых осенних образов. По крайней мере, в климатических зонах, где проходят все четыре времени года. Но почему именно листва становится желтой и какие процессы за это отвечают? Портал Popular Mechanics рассказал о загадке осени.

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На нашей планете существует множество типов растений: от древних видов до тех, что эволюционировали недавно. Даже одни деревья можно поделить на разные группы — например, опадающие и вечнозеленые. Опадающие деревья обычно имеют широкие, плоские листья, которые меняются в цвете и падают ежегодно. Вечнозеленые же обладают тонкими иглами, которые остаются неизменными на протяжении всего года и работают иначе на химическом уровне.

Листва опадающих деревьев имеет характерный зеленый цвет благодаря хлорофиллу — именно этот химикат отвечает за летний фотосинтез растений. Без него деревья не смогли бы превращать солнечный свет в питательные вещества и энергию. Однако химическая реакция запускается только при длительном воздействии солнечного света. Когда дни постепенно становятся короче, деревья «понимают», что пришло время замедлить производство хлорофилла.

По мере того, как уровни хлорофилла спадают, на листьях проступают вторичные или даже третичные оттенки цветов. Они тоже привязаны к специфическим химикатам — просто тем, что не так важны в выработке энергии. Желтый и оранжевый цвета появляются из-за пигмента каротеноида, красный — из-за антоцианина. Каротеноиды окрашивают бананы, кукурузу, желтые нарциссы и морковь. Антоцианины — клубнику, яблоки, вишню, клюкву, виноград, сливы и чернику.