Биолог рассказала о плюсах нового сорта мискантуса
Старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Светлана Капустянчик рассказала о «сорановском» сорте мискантуса, который активно внедряется в сельское хозяйство России. Об этом сообщает «Газета.ру».
По её словам, новый сорт отличается своей неприхотливостью — его возможно высаживать даже в заболоченных участках. Как считает Капустянчик, из-за этого «сорановский» мискантус можно будет выращивать практически по всей территории России.
«То есть мы его можем высадить на те участки, которые обычно не используются в сельском хозяйстве для выращивания зерновых культур. Это заболоченные почвы и иные неудобицы. Вообще в России зарегистрировано три вида мискантуса: первый – сахароцветный, это “сорановский” сорт, и еще два сорта гигантеуса. Но последние подходят лишь для южных регионов, а “сорановский” может произрастать во всех регионах России, вплоть до северных: Томской, Красноярской, Новосибирской областей. Можно засадить им всю Россию», — рассказала она.
Капустянчик также добавила, что мискантус сам по себе является самодостаточной культурой — он не истощает (а иногда и восстанавливает) почву и не конкурирует с другими продовольственными культурами. При этом биолог добавила, что «сарановский» сорт станет отличным источником целлюлозы.
«Сейчас перед нами стоит задача – внедрить новые сорта сахароцветного мискантуса, это “сорановский” сорт. У нас большая коллекция образцов “сорановского” мискантуса. У них различается структура соломы: у каких-то больше целлюлозы, у каких-то меньше. Морозостойкость тоже различается, продуктивность, длина волокна, толщина стебля и так далее. Мы их сравниваем», — добавила она.
Ранее учёные Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали о внедрении в российское сельское хозяйство мискантуса.