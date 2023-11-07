Биолог рассказала о плюсах нового сорта мискантуса

«То есть мы его можем высадить на те участки, которые обычно не используются в сельском хозяйстве для выращивания зерновых культур. Это заболоченные почвы и иные неудобицы. Вообще в России зарегистрировано три вида мискантуса: первый – сахароцветный, это “сорановский” сорт, и еще два сорта гигантеуса. Но последние подходят лишь для южных регионов, а “сорановский” может произрастать во всех регионах России, вплоть до северных: Томской, Красноярской, Новосибирской областей. Можно засадить им всю Россию», — рассказала она.