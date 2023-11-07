Эксперт рассказал про функции смартфона, которые лучше не включать

Отключение уведомлений от некоторых приложений, а также запрет на их работу в фоновом режиме могут продлить время работы смартфона от одного заряда. Об этом сообщает агентства «Прайм», ссылаясь на IT-специалиста и руководителя разработки супераппа Gem Space Ваге Закаряна.

© Газета.Ru

По словам Закаряна, постоянно всплывающие уведомления от приложений и игр ускоряют расход заряда аккумулятора. Сбалансировать этот расход можно в настройках приложений, оставив включенными уведомление только от нужных приложений. Например, банков, мессенджеров и соцсетей.

Еще одной функцией, которой можно отключить в настройках приложений, является работа в фоновом режиме. Как и в случае с уведомлениями, ее рекомендуется включать только в часто используемых программах.

«Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», – предупредил эксперт.

Также эксперт рекомендовал отключить в непопулярных приложениях доступ к геоданным. Это опция оказывает дополнительную нагрузку на аккумулятор и представляет угрозу для личных данных.