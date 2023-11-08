Xiaomi выпустила недорогой проектор с яркостью 500 люмен

Компания Xiaomi выпустила своё новое устройство – проектор Projector Youth Edition 2S. Новинка отличается компактным корпусом, разрешением 1080p с поддержкой HDR10+ и светодиодным источником света, обеспечивающим яркость до 500 ANSI люмен.

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Особенности

Xiaomi Projector Youth Edition 2S оснащён чипом Amlogic T982, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памятью, и технологией цифровой оптической обработки DLP (0,23 дюйма DMD). Как было отмечено выше, устройство поддерживает яркость 500 люмен, разрешение 1080p (совместим с 4K-контентом), и декодирование HDR 10+.

Кроме того, устройство обладает ИИ-инструментами для улучшения качества движущихся изображений. Изображение можно оптимизировать с помощью автофокусировки, коррекции трапецеидальных искажений и интеллектуальных инструментов обхода препятствий.

В Xiaomi Projector Youth Edition 2S установлено два динамика мощностью 5 Вт, совместимые с Dolby Audio. Проектор способен транслировать изображения шириной от 60 до 120 дюймов (от 152 до 305 см) с проекционным соотношением 1,2:1. Для подключения используются порты HDMI, USB 3.0 и 3,5 мм аудиоразъём. Также есть поддержка двухдиапазонным Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и Bluetooth 5.0. Вес устройство составляет 1,3 кг.

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