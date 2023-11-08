Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

Ученые из Университета Мэриленда и Вашингтонского университета в Сент-Луисе впервые зафиксировали прикрепление одного вируса к другому. Результаты работы описаны в журнале ISME.

© Lenta.ru

Вирусам-сателлитам для размножения необходимо заражение клетки-хозяина, после чего вирус-сателлит применяет белки другого вируса, чтобы заставить клетки-хозяина производить новые вирионы. Для реализации этого процесса сателлиту требуется нахождение рядом с вирусом-помощником, однако ранее никогда не удавалось зафиксировать их прикрепление.

В новом исследовании команда описывает первое наблюдение бактериофага-сателлита (вируса, который заражает бактериальные клетки), прикрепляющегося к бактериофагу-помощнику в месте перехода капсида к хвосту вируса. На снимках, полученных с современного и мощного микроскопа, 80 процентов вирусов-помощников были прикреплены к другому бактериофагу. У остальных присутствовали следы сателлитных усиков.