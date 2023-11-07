Телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел новорожденную звезду

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» представил новые снимки, где запечатлена звезда-«младенец». На фотографиях можно увидеть расширяющиеся красные струи газа, исходящие от объекта.

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Новорожденная звезда находится в области Хербиг-Харо (HH) 212. Она расположена на расстоянии 1300 световых лет от нас и входит в созвездие Ориона.

Ученые рассчитали, что возраст звезды составляет не более 50 тысяч лет, что очень мало по космическим меркам. В будущем она достигнет массы нашего Солнца.

Новое изображение позволило астрономам рассмотреть регион в беспрецедентных деталях. Фотографии «Джеймса Уэбба» охватывают шесть длин волн и в 10 раз четче, чем предыдущие снимки.

Интересно, что саму протозвезду рассмотреть нельзя, но видны розовато-красные «струи» и «потоки» вещества, которые исходят от звезды в противоположных направлениях. В некоторых местах, где более быстрые потоки врезаются в более медленные, возникают изогнутые или заостренные волны.

Эту область окружают более старые звезды, находящиеся на более поздних стадиях своего жизненного цикла. Оттенок струй указывает на присутствие молекулярного водорода.

В областях, подобных HH212, облака пыли и газа сжимаются под действием силы тяжести. Они вращаются все быстрее и становятся все горячее, пока в центре не вспыхнет новая звезда. Оставшийся материал образует аккреционный диск, из которого при подходящих условиях возникают планеты, астероиды и кометы, сообщает The Daily Mail.