Палеонтологи описали последнего нечеловеческого примата из Северной Америки

Исследователи из Института биоразнообразия и Музея естественной истории Канзасского университета описали последнего нечеловеческого примата, жившего в Северной Америке до появления людей. Этот вид открыли в 1960-х годах, но о нем до сих пор крайне мало известно.

© Biodiversity Institute and Natural History Museum, University of Kansas

Примату присвоили название Ekgmowechashala. По словам палеонтологов, время и обстоятельства его появления в палеонтологической летописи Северной Америки весьма необычны. Он «внезапно» возник на континенте через четыре миллиона лет после вымирания всех остальных североамериканских приматов, произошедшего 34 млн лет назад.

Место Ekgmowechashala на эволюционном древе долгое время не удавалось определить. Авторы нового исследования собрали большой объем морфологических данных и проанализировали их с помощью программного обеспечения и алгоритма филогенетической реконструкции. Результаты показали, что североамериканский примат находится в родстве с древними приматами из Китая.

«Наш анализ развеивает идею о том, что Ekgmowechashala является реликтом или пережитком более ранних приматов в Северной Америке», – отметили авторы.