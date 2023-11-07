В Роскосмосе высказались об освоении спутников Марса

После освоения Луны человечество может отправиться не только на Марс, но и на его спутники, заявили в Роскосмосе.

Лунная программа сейчас является приоритетной, и освоение Луны станет «промежуточным шагом» перед полетом человека к другим планетам Солнечной системы, заявил в ходе конференции «Земля – Орбита – Дальний Космос» директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев, передает РИА «Новости». В ходе нее будут отработаны необходимые для этого технологии.