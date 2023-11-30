Они захватят мир! Косатки быстро учатся новым трюкам
В марте 2019 года недалеко от юго-восточного побережья Австралии ученые стали свидетелями жестокой сцены. Дюжина косаток атаковала одно из самых больших животных на планете — синего кита. Хищники выгрызали куски плоти взрослого кита, и через несколько часов он погиб.
Этот инцидент стал первым задокументированным случаем атаки косаток на синих китов — но далеко не последним. Не так давно морские биологи заметили, как косатки похищают детенышей черных дельфинов и потрошат акул, чтобы съесть их печень. Небольшая популяция близ побережья Испании и Португалии начала таранить и топить корабли.
Косатки всегда считались умными животными, но все эти происшествия натолкнули научное сообщество на вопрос: неужели они становятся еще более умными? И если так, то что вызвало этот сдвиг? Скорее всего, мозг косаток не меняется на анатомическом уровне — но важно помнить о том, что они быстро обучаются новым вещам. Кроме того, косатки в одной стае могут перенимать знания друг от друга.
Через несколько месяцев после первой атаки в марте 2019-го косатки напали на молодую особь синего кита и детеныша. Хищники удерживали их под водой, чтобы те задохнулись. И это яркий образец т.н. социального обучения: старшие косатки передают свои охотничьи стратегии младшим, т.к. охота на столь крупную дичь требует кооперации и координации.
Хотя, на самом деле, некоторые повадки могут быть давними привычками — просто люди долго время не замечали их в дикой природе. Например, во время нападений на синих китов свидетели отметили, что косатки погружали свои головы во рты китов, чтобы откусить их языки. Причем языки — не единственный деликатес, который им интересен. В водах Южной Африки два самца косатки уже несколько лет охотятся на акул и пожирают их печени. Аналогичное поведение ученые заметили в особях, обитающих в Нижней Калифорнии. Но из-за большого расстояния между двумя точками это совпадение вряд ли можно назвать еще одним примером социального обучения.
При социальном обучении речь не обязательно идет об охотничьих секретах. Некоторые популяции косаток научились красть добычу из рыболовных снастей, которые используются для промышленной ловли рыбы. Другие придумывают собственные «игры»: например, отыскивают детенышей морских свиней и передают их друг другу, как мяч. Ученые полагают, что такая игра может использоваться для обучения молодых косаток охоте на лосося.