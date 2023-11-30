Они захватят мир! Косатки быстро учатся новым трюкам

В марте 2019 года недалеко от юго-восточного побережья Австралии ученые стали свидетелями жестокой сцены. Дюжина косаток атаковала одно из самых больших животных на планете — синего кита. Хищники выгрызали куски плоти взрослого кита, и через несколько часов он погиб.

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Этот инцидент стал первым задокументированным случаем атаки косаток на синих китов — но далеко не последним. Не так давно морские биологи заметили, как косатки похищают детенышей черных дельфинов и потрошат акул, чтобы съесть их печень. Небольшая популяция близ побережья Испании и Португалии начала таранить и топить корабли.

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Косатки всегда считались умными животными, но все эти происшествия натолкнули научное сообщество на вопрос: неужели они становятся еще более умными? И если так, то что вызвало этот сдвиг? Скорее всего, мозг косаток не меняется на анатомическом уровне — но важно помнить о том, что они быстро обучаются новым вещам. Кроме того, косатки в одной стае могут перенимать знания друг от друга.

Через несколько месяцев после первой атаки в марте 2019-го косатки напали на молодую особь синего кита и детеныша. Хищники удерживали их под водой, чтобы те задохнулись. И это яркий образец т.н. социального обучения: старшие косатки передают свои охотничьи стратегии младшим, т.к. охота на столь крупную дичь требует кооперации и координации.

Хотя, на самом деле, некоторые повадки могут быть давними привычками — просто люди долго время не замечали их в дикой природе. Например, во время нападений на синих китов свидетели отметили, что косатки погружали свои головы во рты китов, чтобы откусить их языки. Причем языки — не единственный деликатес, который им интересен. В водах Южной Африки два самца косатки уже несколько лет охотятся на акул и пожирают их печени. Аналогичное поведение ученые заметили в особях, обитающих в Нижней Калифорнии. Но из-за большого расстояния между двумя точками это совпадение вряд ли можно назвать еще одним примером социального обучения.