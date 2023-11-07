Apple грозит штраф до 100 тыс. рублей в России

Американской компании Apple вновь грозит штраф в России. В этот раз корпорацию обвиняют в сборе и обработке данных россиян, «несовместимых с целями сбора». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

В отношении Apple Inc. зарегистрирован протокол, составленный за административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ.

Никаких конкретных деталей о деле нет. За нарушение санкциями статьи предусматривается наказание в размере 100 тыс. рублей. Сама Apple пока не комментировала ситуацию.