В «Роскосмосе» признались в нахальном проектировании полувековой станции

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) должна прослужить полвека, рассказал генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), академик Российской академии наук (РАН) Владимир Соловьев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы Российскую орбитальную станцию совершенно нахально проектируем, заявляя, что срок ее работы — 50 лет», — признался ученый в ходе круглого стола «Пилотируемая космонавтика: Орбита — Дальний космос».

Академик добавил, что пилотируемые станции на околоземной орбите необходимо развивать с учетом их возможности использования как элементов будущих межпланетных комплексов.