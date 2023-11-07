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Pinterest и Snapchat грозит штраф за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве рассмотрит протоколы в отношении фотохостинга Pinterest и соцсети Snapchat за повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Pinterest и Snapchat грозит штраф за отказ локализовать данные россиян
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"Суд зарегистрировал административные протоколы в отношении Snap Inc. и Pinterest Inc. по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ", - сказали в суде.

За повторный отказ локализовать персональные данные россиян компаниям грозит штраф в размере до 18 млн рублей.