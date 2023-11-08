Чат-бот Grok от Маска спровоцировал волну спекуляции на криптовалюте

Появились сотни токенов с разными вариантами написания слова «GROK», что позволило спекулянтам массово подключиться к «золотой лихорадке». Благодаря этому капитализация активов выросла до десятков миллионов долларов. Причём пользователи смогли на этом заработать и приумножить прибыль на ранней стадии.

Отмечается, что первый токен GROK был зарегистрирован 4 ноября в сети Ethereum — в тот же день, когда было объявлено о выходе чат-бота.