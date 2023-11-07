Раскрыто происхождение «волос йети» с Гималаев

Ученые с помощью генетического анализа выяснили, кому принадлежал таинственный «волос йети». Необычный артефакт обнаружили в Гималаях в ходе экспедиции по поиску снежного человека.

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Легенды об обезьяноподобном существе, бродящем по Гималаям, ходят уже не одно столетие. Интерес западных исследователей к этому существу вспыхнул в 1950-е годы, когда британский альпинист Эрик Шиптон вернулся с Эвереста с фотографиями гигантских следов. Но ни одна из многочисленных последующих экспедиций не смогли обнаружить прямых доказательств существования йети.

Новую попытку предприняли писатель Эндрю Бенфилд и ученый Ричард Хорси. Пара путешествовала по Индии, Мьянме, Непалу и Бутану, знакомясь с рассказами местных жителей.

На территории заповедника дикой природы Сактенг в Бутане исследователи обнаружили несколько волос длиной около 15 см, предположительно оставленные йети. Они отправили находку на генетический анализ, но результаты показали, что ДНК соответствует обычному животному – алтайской лошади.

Независимые эксперты указали, что за прошедшие годы было найдено девять образцов «шерсти йети». Однако восемь из них оказались медвежьими, а еще один – собачьим, сообщает Live Science.