На космодром Восточный доставили две ракеты "Союз-2" для будущих запусков
Эшелон с двумя ракетами "Союз-2" и головными обтекателями доставлен на космодром Восточный, сообщили в Роскосмосе.
"На Восточный прибыл эшелон с двумя ракетами "Союз-2" и головными обтекателями для следующих запусков. Специалисты Роскосмоса в ближайшее время приступят к отогреву и очистке вагонов в тепловом тамбуре склада блоков. Следующий этап - разгрузка контейнеров с составными частями ракет и створками головных обтекателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.
В Роскосмосе добавили, что ступени ракет поместят в стеллажи для хранения до начала их транспортировки в монтажно-испытательный комплекс и сборки в "пакеты".