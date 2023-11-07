На космодром Восточный доставили две ракеты «Союз-2»

"На Восточный прибыл эшелон с двумя ракетами "Союз-2" и головными обтекателями для следующих запусков. Специалисты Роскосмоса в ближайшее время приступят к отогреву и очистке вагонов в тепловом тамбуре склада блоков. Следующий этап - разгрузка контейнеров с составными частями ракет и створками головных обтекателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.