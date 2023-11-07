Xiaomi 14 Pro добрался до первых покупателей

Xiaomi 14 Pro наконец-то достиг пользователей и они уже поделились своими первыми впечатлениями.

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Согласно отзывам, компания выпустила обновление HyperOS 1.0.23.11.4.DEV, которое устранило ряд обнаруженных «болячек».

Пользователи отмечают улучшения в подключении LHDC-наушников, стабильности WLAN-соединения и качестве дисплея.

Также были оптимизированы системные анимации и производительность шумоподавления во время звонков. В дополнение к этому разработчики Xiaomi исправили проблемы с отображением обоев и тем, а также сделали более плавным контроль яркости экрана.

Однако не все проблемы были устранены сразу. Некоторые пользователи сообщали о случайных сбоях в управлении Bluetooth-устройствами и о том, что иногда беспроводная зарядка отказывалась работать.